Santo del Giorno 7 Dicembre | Sant’Ambrogio

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildelè uno dei più importanti ed amati della cristianità:. Vescovo e Dottore della Chiesa, Ambrogio fu una figura carismatica, di doti eccezionali e capace di farsi stimare e benvolere dalla gente. Fu un religioso convinto e sincero, ma anche un abile diplomatico in tempi certamente complicati sotto vari punti di vista. E’ stato senza dubbio il Vescovo di Milano più grande in assoluto. Conosciamolo meglio: vediamo chi era. cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato.del: chi era. Tratti biografici essenziali Aurelio Ambrogio nacque intorno al 340 in Germania da una famiglia di alto lignaggio e fortemente cristiana. Dopo la morte del padre, Ambrogio si ...