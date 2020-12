Sanremo 2021, come ogni anno ecco il nostro toto-big: curiosi di sapere quanti ne azzeccheremo? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono ore frenetiche per il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021 Amadeus. In un’intervista a Il Messaggero ha confermato non solo che (fino a prova contraria) la kermesse inizierà il 2 marzo, ma che mai come quest’anno sono arrivate tante proposte per la categoria Big: oltre 300 canzoni. Un numero che sorprende poco in realtà, considerando che la pandemia ha bloccato diversi progetti discografici legati ai Live, fermi per evitare assembramenti ormai da marzo scorso. Sanremo è un obiettivo importante e mai come quest’anno la corsa al Festival è stata affollata. Un ottimo segnale. I nomi dei 20 Big (c’è da scommettere che saranno di più) che parteciperanno al Festival saranno ufficializzati il 17 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono ore frenetiche per il direttore artistico e conduttore del Festival diAmadeus. In un’intervista a Il Messaggero ha confermato non solo che (fino a prova contraria) la kermesse inizierà il 2 marzo, ma che maiquest’sono arrivate tante proposte per la categoria Big: oltre 300 canzoni. Un numero che sorprende poco in realtà, considerando che la pandemia ha bloccato diversi progetti discografici legati ai Live, fermi per evitare assembramenti ormai da marzo scorso.è un obiettivo importante e maiquest’la corsa al Festival è stata affollata. Un ottimo segnale. I nomi dei 20 Big (c’è da scommettere che sardi più) che parteciperal Festival sarufficializzati il 17 ...

Sono ore frenetiche per il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021 Amadeus. In un'intervista a Il Messaggero ha confermato non solo che (fino a prova contraria) la kermesse ...