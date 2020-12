Sanità in Campania, il sindacato Nursing Up: “Il Cardarelli di Napoli come un Far West” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sanità in Campania, il sindacato Nursing Up denuncia la grave situazione della sicurezza negli ospedali, ricordando la violenta aggressione a un’infermiera di 55 anni avvenuta il 5 dicembre scorso al “Cardarelli” di Napoli. “Le hanno strappato i capelli, hanno tentato addirittura di cavarle gli occhi. L’hanno presa a calci e a pugni facendola inginocchiare quasi come si stesse consumando una esecuzione in piena regola. In quattro si sono accaniti contro una donna, contro una infermiera di 55 anni, contro una collega, una di noi!”, denuncia Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani. “Quanto accaduto rappresenta uno dei peggiori episodi di violenza ai danni dei sanitari in Italia” “Quanto è ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)in, ilUp denuncia la grave situazione della sicurezza negli ospedali, ricordando la violenta aggressione a un’infermiera di 55 anni avvenuta il 5 dicembre scorso al “” di. “Le hanno strappato i capelli, hanno tentato addirittura di cavarle gli occhi. L’hanno presa a calci e a pugni facendola inginocchiare quasisi stesse consumando una esecuzione in piena regola. In quattro si sono accaniti contro una donna, contro una infermiera di 55 anni, contro una collega, una di noi!”, denuncia Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp,infermieri italiani. “Quanto accaduto rappresenta uno dei peggiori episodi di violenza ai danni dei sanitari in Italia” “Quanto è ...

AMarBio13 : RT @tellgiornale: Il calvario di Michele, isolato per 26 giorni e mai contattato dall'Asl per i tamponi di controllo #COVID19 #Covid_19 #co… - tellgiornale : Il calvario di Michele, isolato per 26 giorni e mai contattato dall'Asl per i tamponi di controllo #COVID19… - karlMar80065837 : @VincenzoDeLuca Presidente il punto della situazione è che lei, dall'inizio della pandemia, ha emesso, in media, un… - alexbintqaboos1 : RT @nonelarena: #nonelarena Luigi #Greco, infettivologo: 'Perché tutto deve essere gestito da politici che non capiscono una mazza di #sani… - Luongo11 : #nonelarena #massimogiletti #campania #sanita ci si cheide con tutto quello che è successo e sta succedendo come è… -