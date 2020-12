Sanità Calabria, sindaco di Crotone incontra Strada: “Città vi dà il benvenuto” (Di lunedì 7 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – “La città vi dà il suo più sincero benvenuto, anche per alleviare il durissimo lavoro fatto dai medici dell’ospedale San Giovanni di Dio in questi ultimi mesi”. Così il sindaco di Crotone Vincenzo Voce incontrando il medico e fondatore di Emergency Gino Strada. L’organizzazione gestirà il reparto Covid 2 con 23 posti letto all’interno della struttura ospedaliera a cui, in caso di necessità, si aggiungeranno 8 posti letto nelle tende montate dalla Protezione civile.“Siamo contenti di poter dare una mano ai colleghi che hanno gestito finora una situazione difficile con grande fatica – ha affermato Strada -. In una situazione come questa sono convinto che chiunque possa debba dare il suo contributo”. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – “La città vi dà il suo più sincero benvenuto, anche per alleviare il durissimo lavoro fatto dai medici dell’ospedale San Giovanni di Dio in questi ultimi mesi”. Così il sindaco di Crotone Vincenzo Voce incontrando il medico e fondatore di Emergency Gino Strada. L’organizzazione gestirà il reparto Covid 2 con 23 posti letto all’interno della struttura ospedaliera a cui, in caso di necessità, si aggiungeranno 8 posti letto nelle tende montate dalla Protezione civile.“Siamo contenti di poter dare una mano ai colleghi che hanno gestito finora una situazione difficile con grande fatica – ha affermato Strada -. In una situazione come questa sono convinto che chiunque possa debba dare il suo contributo”.

emergency_ong : 'Con il nostro lavoro non vogliamo cambiare la sanità in #Calabria. Vogliamo dare il nostro contributo, che è in po… - chetempochefa : 'il nostro ruolo è di dare un aiuto nell'emergenza. Per cambiare la sanità in Calabria servono ben altri strumenti.… - EGigalon : @gladiatoremassi @GIANFRA82827465 Poi si lamentano che la Calabria è allo sfascio, soprattutto la sanità...????? - ViaCialdini : RT @Luongo11: #Sanità #Calabria un totale disastro ma come è possibile che i #calabaresi non s'indignano e non protestano contro quel #poli… - mgulivo7 : Sanità Calabria, la digitalizzazione mancata è la madre di tutti i problemi: zona rossa rischio costante -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria Calabria, il neo commissario Guido Longo: «Sarò più puntiglioso di San Tommaso» Corriere della Sera