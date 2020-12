San Gregorio Armeno, la via dei presepi riapre nel ricordo di Maradona: il fratello Hugo taglia il nastro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Hanno rialzato le saracinesche le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, simbolo del Natale partenopeo, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Un ritorno al lavoro che i maestri dell’arte presepiale hanno voluto dedicare alla memoria di Diego Armando Maradona, scomparso lo corso 25 novembre. E per rendere omaggio al campione argentino, a tagliare il nastro in una sorta di cerimonia di inaugurazione è stato il fratello di Maradona, Hugo Maradona, che da diversi anni vive a Napoli. “Ogni giorno che passa, l’amore dei napoletani per mio fratello si manifesta sempre di più – ha detto Hugo – Sono qui oggi in rappresentanza di Diego anche se naturalmente non è la stessa cosa perché ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Hanno rialzato le saracinesche le botteghe artigiane di San, simbolo del Natale partenopeo, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Un ritorno al lavoro che i maestri dell’arteale hanno voluto dedicare alla memoria di Diego Armando, scomparso lo corso 25 novembre. E per rendere omaggio al campione argentino, are ilin una sorta di cerimonia di inaugurazione è stato ildi, che da diversi anni vive a Napoli. “Ogni giorno che passa, l’amore dei napoletani per miosi manifesta sempre di più – ha detto– Sono qui oggi in rappresentanza di Diego anche se naturalmente non è la stessa cosa perché ...

