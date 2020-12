Samantha De Grenet annuncia l’entrata al GF Vip 5: social già scatenati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Samantha De Grenet entrerà al Grande Fratello Vip 5 insieme ad altri nuovi concorrenti. L’arrivo della nota soubrette nel reality sembra ormai confermato, anche in base ad alcune dichiarazioni fatte da lei stessa. Samantha De Grenet conferma che entrerà al Grande Fratello Vip 5 Samantha De Grenet sarà al GF Vip 5 come nuova concorrente. Oltre a lei si sta parlando da giorni di altri nomi tra cui Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e Ginevra Lamborghini. Nelle ultime ore si è parlato anche di Serena Grandi e Cecilia Capriotti. Sembra, invece, saltata l’entrata dello sportivo Alex Di Giorgio, motivo per cui è stato reso concorrente ufficiale Giacomo Urtis, che prima era solo ospite. Signorini aveva annunciato poco tempo fa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020)Deentrerà al Grande Fratello Vip 5 insieme ad altri nuovi concorrenti. L’arrivo della nota soubrette nel reality sembra ormai confermato, anche in base ad alcune dichiarazioni fatte da lei stessa.Deconferma che entrerà al Grande Fratello Vip 5Desarà al GF Vip 5 come nuova concorrente. Oltre a lei si sta parlando da giorni di altri nomi tra cui Andrea Zenga, Filippo Nardi, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e Ginevra Lamborghini. Nelle ultime ore si è parlato anche di Serena Grandi e Cecilia Capriotti. Sembra, invece, saltatadello sportivo Alex Di Giorgio, motivo per cui è stato reso concorrente ufficiale Giacomo Urtis, che prima era solo ospite. Signorini avevato poco tempo fa ...

trash_italiano : ?? NUOVI CONCORRENTI #GFVIP: SAMANTHA DE GRENET, GINEVRA LAMBORGHINI, CARLOTTA DI “TEMPTATION ISLAND”, ANDREA ZENGA,… - tuttopuntotv : Samantha De Grenet annuncia l’entrata al GFV5. Con la frase: “Non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli… - aroimakkkk : RT @oocgfvip5: Samantha De Grenet: “non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli che stanno dentro” #GFVIP - Gresy73 : RT @federica1119: #gfvip entra Samantha De Grenet, se farà la maestrina saputella come quando era all'isola dei famosi, non ci metteranno… - federica1119 : #gfvip entra Samantha De Grenet, se farà la maestrina saputella come quando era all'isola dei famosi, non ci mette… -