Sala si ricandida a sindaco: "Guiderò una nuova trasformazione di Milano" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - Ha sciolto il nodo nel giorno di Sant'Ambrogio , il Santo patrono dei milanesi. Il sindaco Giuseppe Sala annuncia la sua ricandidatura in vista delle elezioni comunali del ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dicembre 2020 - Ha sciolto il nodo nel giorno di Sant'Ambrogio , il Santo patrono dei milanesi. IlGiuseppeannuncia la suatura in vista delle elezioni comunali del ...

ilpost : Beppe Sala si ricandiderà a sindaco di Milano - NonUnodiMeno : RT @NonUnodiMeno: Il Sindaco di Milano Sala si ricandida. E' la scelta più opportuna per battere con un'ampia Coalizione le destre sovvers… - Majden3 : RT @Area51cinqueuno: #Milano, il sindaco Sala si ricandida - giomo2 : RT @Avvenire_Nei: Il sindaco @BeppeSala : mi ricandido per una nuova trasformazione di #Milano - EmmaSandri1 : RT @DomaniGiornale: ??ULTIM'ORA??#BeppeSala si ricandida a sindaco per il Comune di #Milano. L'annuncio ufficiale arriva dai profili social.… -