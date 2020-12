Sabrina Ferilli svela il ‘bigliettino’ scritto da Fazio: imbarazzo per il conduttore (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e il retroscena ‘imbarazzante’ sul bigliettino che le ha scritto Fabio Fazio. Siparietto imperdibile Sabrina Ferilli parla del bigliettino che le ha scritto Fabio FazioSabrina Ferilli ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio nella serata del 6 dicembre 2020. Sembrava un’intervista semplice, tranquilla, ma quando ci sono di mezzo Sabrina Ferilli e Maria De Filippi tutto può prendere una piega diversa da un momento all’altro. E, in effetti, è andata proprio così. Sabrina Ferilli ha cominciato a parlare di Maria e del rapporto che hanno, in modo scherzoso, così la conduttrice di Canale 5 non ha esitato ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020), Maria De Filippi e il retroscena ‘imbarazzante’ sul bigliettino che le haFabio. Siparietto imperdibileparla del bigliettino che le haFabioospite a Che tempo che fa di Fabionella serata del 6 dicembre 2020. Sembrava un’intervista semplice, tranquilla, ma quando ci sono di mezzoe Maria De Filippi tutto può prendere una piega diversa da un momento all’altro. E, in effetti, è andata proprio così.ha cominciato a parlare di Maria e del rapporto che hanno, in modo scherzoso, così la conduttrice di Canale 5 non ha esitato ...

