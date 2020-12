Sabrina Ferilli sarà ospite di C’è Posta per Te: “Maria De Filippi mi perseguita” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sabrina Ferilli è stata ospite della puntata di ieri sera di “Che tempo che fa“ condotto da Fabio Fazio. Insieme al conduttore hanno ripercorso i momenti più brillanti della sua carriera ricordando anche alcuni aneddoti della vita privata dell’attrice. In particolar modo ha parlato della sua adolescenza e inaspettatamente ha dichiarato che all’epoca non si piaceva fisicamente: “Uno non si piace mai, poi ho sempre avuto un fisico importante che magari è più capito andando avanti con gli anni – racconta l’attrice – non sono mai stata corteggiata tantissimo, piacevano di più le persone esili, magroline. Allora avevo un fisico ancora più esuberante di adesso“. Fabio Fazio è rimasto sorpreso tant’è che le ha fatto notare che invece è sempre più bella. Ma in seguito è intervenuta Maria De Filippi in diretta e si sa che tra ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020)è statadella puntata di ieri sera di “Che tempo che fa“ condotto da Fabio Fazio. Insieme al conduttore hanno ripercorso i momenti più brillanti della sua carriera ricordando anche alcuni aneddoti della vita privata dell’attrice. In particolar modo ha parlato della sua adolescenza e inaspettatamente ha dichiarato che all’epoca non si piaceva fisicamente: “Uno non si piace mai, poi ho sempre avuto un fisico importante che magari è più capito andando avanti con gli anni – racconta l’attrice – non sono mai stata corteggiata tantissimo, piacevano di più le persone esili, magroline. Allora avevo un fisico ancora più esuberante di adesso“. Fabio Fazio è rimasto sorpreso tant’è che le ha fatto notare che invece è sempre più bella. Ma in seguito è intervenuta Maria Dein diretta e si sa che tra ...

