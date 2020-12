Sabrina Ferilli lo confessa dopo anni: “Non mi sono sentita di fare figli” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sabrina Ferilli è una delle attrici e conduttrici più amate. Nel corso della sua carriera sono stati tantissimi i riconoscimenti ottenuti e la sua vita privata è spesso stata al centro della cronaca rosa. Una delle tante domande con cui ha sempre dovuto scontrarsi nella sua vita, è stata quella che riguarda la maternità. Un argomento sul quale la stessa Sabrina, intervistata da La Stampa, ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. Quello della maternità è un argomento delicato che riguarda da vicino anche molte donne dello spettacolo che, molto spesso, si ritrovano a dover dare spiegazioni sui motivi per i quali non hanno avuto figli. dopo Emma Marrone, la stessa sorte è toccata a Sabrina Ferilli, che si è ritrovata a dover rispondere alla scomoda ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020)è una delle attrici e conduttrici più amate. Nel corso della sua carrierastati tantissimi i riconoscimenti ottenuti e la sua vita privata è spesso stata al centro della cronaca rosa. Una delle tante domande con cui ha sempre dovuto scontrarsi nella sua vita, è stata quella che riguarda la maternità. Un argomento sul quale la stessa, intervistata da La Stampa, ha volutochiarezza una volta per tutte. Quello della maternità è un argomento delicato che riguarda da vicino anche molte donne dello spettacolo che, molto spesso, si ritrovano a dover dare spiegazioni sui motivi per i quali non hanno avuto figli.Emma Marrone, la stessa sorte è toccata a, che si è ritrovata a dover rispondere alla scomoda ...

