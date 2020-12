Rugby | il Sudafrica chiude il 2020 al primo posto senza giocare | l’Italia è solo quattrodicesima

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le finali dell’Autumn Nations Cup hanno chiuso undiinternazionale molto difficile. Con i test match estivi annullati, laChampionship ridotta a sole tre squadre e i test match autunnali cancellati e sostituiti, nell’Emisfero Nord, con – appunto – l’Autumn Nations Cup quest’anno caratterizzato dal Covid-19 è stato un anno duro anche per la palla ovale. Un anno che, per assurdo, premia la squadra che non è mai scesa in campo. Il, infatti,ilalnel ranking mondiale e lo fa dopo non aver giocato neanche una partita negli ultimi 12 mesi (ultimo match la finale dei Mondiali, ndr.). Alle sue spalle l’Inghilterra, che con la vittoria con la Francia ieri consolida il secondo, mentre al ...