Rudy Giuliani positivo al Covid, l’avvocato di Trump ricoverato in ospedale. Era stato a riunioni di Repubblicani senza la mascherina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rudy Giuliani, l’avvocato personale di Donald Trump nonché ex sindaco di New York, è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il legale del tycoon, nonostante sia considerato un soggetto ad alto rischio a causa dei suoi 76 anni, il vizio del fumo e un tumore alla prostata per il quale è stato a lungo in cura, nelle ultime settimane aveva viaggiato molto per promuovere l’offensiva legale contro il risultato delle elezioni, apparendo in pubblico spesso senza mascherina. Proprio per il timore di un peggioramento delle sue condizioni, il legale del presidente uscente è stato trasportato al Georgetown University Medical Center della capitale. “Grazie a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)personale di Donaldnonché ex sindaco di New York, èindopo essere risultatoal coronavirus. Il legale del tycoon, nonostante sia considerato un soggetto ad alto rischio a causa dei suoi 76 anni, il vizio del fumo e un tumore alla prostata per il quale èa lungo in cura, nelle ultime settimane aveva viaggiato molto per promuovere l’offensiva legale contro il risultato delle elezioni, apparendo in pubblico spesso. Proprio per il timore di un peggioramento delle sue condizioni, il legale del presidente uscente ètrasportato al Georgetown University Medical Center della capitale. “Grazie a ...

chipfranklin : Describe Rudy Giuliani in a word - TomArnold : Rudy Giuliani: 2001 America’s Mayor Rudy Giuliani: 2020 Domestic Terrorist - Dr_Feelgood2000 : Rudy Giuliani tests positive for coronavirus | Fox News - RoyParret : Rudy Giuliani tests positive for coronavirus - JenTromans : Rudy Giuliani tests positive for COVID-19 - POLITICO -