Rudy Giuliani, l’avvocato di Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rudy Giuliani, 76enne avvocato del presidente statunitense Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus: secondo i giornali statunitensi è stato ricoverato al Georgetown University Medical Center di Washington, ma la notizia del ricovero non è stata confermata ufficialmente. La positività Leggi su ilpost (Di lunedì 7 dicembre 2020), 76enne avvocato del presidente statunitense, èal: secondo i giornali statunitensi è stato ricoverato al Georgetown University Medical Center di Washington, ma la notizia del ricovero non è stata confermata ufficialmente. La positività

