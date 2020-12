Rudy Giuliani ha preso il “virus cinese” (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, è risultato positivo al coronavirus. Come sottolineano molte testate e il web, quattro giorni fa aveva chiesto pubblicamente e senza mascherina alla testimone di un processo di togliersi la sua. Molti criticano Giuliani anche perché si era rifiutato di mettersi in quarantena dopo la positività del figlio. Cos’è successo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’avvocato personale di Trump,, è risultato positivo al coronavirus. Come sottolineano molte testate e il web, quattro giorni fa aveva chiesto pubblicamente e senza mascherina alla testimone di un processo di togliersi la sua. Molti criticanoanche perché si era rifiutato di mettersi in quarantena dopo la positività del figlio. Cos’è successo

chipfranklin : Describe Rudy Giuliani in a word - TomArnold : Rudy Giuliani: 2001 America’s Mayor Rudy Giuliani: 2020 Domestic Terrorist - M49liberorso : Volevo fare una battuta su #RudyGiuliani, poi ho pensato “minchia rudy Giuliani” e ho cambiato idea. - Sempavor : RT @ilruttosovrano: Finora l'unica cosa che è riuscito a dimostrare lo staff di Trump, con Rudy Giuliani, non sono i brogli elettorali, ma… - apavo75 : RT @usarausanu: Rudy #Giuliani has been hospitalized. Un altro genio che negava l esistenza del #Covid -