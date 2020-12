Roma, Villar suona la carica: “Contro tutto, ma sempre insieme ragazzi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) A seguito delle polemiche legate al post di Lorenzo Pellegrini, arrivato a caldo nel post partita col Sassuolo, anche il giovane centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha voluto commentare questo momento, con delle parole di incoraggiamento per il gruppo su Twitter: “Contro tutto…ma sempre insieme ragazzi!!!”. Contro tutto… ma sempre insieme ragazzi!!!! @OfficialASRoma pic.twitter.com/GsXxdWWp7r — Gonzalo Villar (@Gonzalo14Villar) December 6, 2020 Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) A seguito delle polemiche legate al post di Lorenzo Pellegrini, arrivato a caldo nel post partita col Sassuolo, anche il giovane centrocampista dellaGonzaloha voluto commentare questo momento, con delle parole di incoraggiamento per il gruppo su Twitter:…maragazzi!!!”. Contro… maragazzi!!!! @OfficialASpic.twitter.com/GsXxdWWp7r — Gonzalo(@Gonzalo14) December 6, 2020 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

