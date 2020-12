Roma, rissa e maxi-assembramento al Pincio. Indagano i carabinieri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continuano a far discutere le scene viste questo fine settimana nella Capitale, al Pincio in pieno centro, dove sabato centinaia di giovani, alcuni minorenni, si sono dati appuntamento per una rissa e un maxi-assembramento. Immagini, che in poco tempo hanno fatto il giro del web, che colpiscono per l’insensatezza, soprattutto in piena pandemia. Non sono ancora chiare né le ragioni della rissa – su cui ora stanno indagando i carabinieri della compagnia Roma Centro – né da chi sia partito l’appuntamento. Sono tante le bufale girate intorno alla scazzottata di sabato, nella quale – si è appreso successivamente – non ci sono stati feriti. I carabinieri hanno raccolto tutti i video e sono ora al lavoro per capire perché e da chi sia partita tutta la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continuano a far discutere le scene viste questo fine settimana nella Capitale, alin pieno centro, dove sabato centinaia di giovani, alcuni minorenni, si sono dati appuntamento per unae un. Immagini, che in poco tempo hanno fatto il giro del web, che colpiscono per l’insensatezza, soprattutto in piena pandemia. Non sono ancora chiare né le ragioni della– su cui ora stanno indagando idella compagniaCentro – né da chi sia partito l’appuntamento. Sono tante le bufale girate intorno alla scazzottata di sabato, nella quale – si è appreso successivamente – non ci sono stati feriti. Ihanno raccolto tutti i video e sono ora al lavoro per capire perché e da chi sia partita tutta la ...

virginiaraggi : Ringrazio Prefettura e forze dell'ordine per aver individuato e sanzionato alcuni partecipanti alla rissa sulla ter… - repubblica : Roma, ore 17 maxi assembramento con rissa tra il Pincio e piazza del Popolo - Sanson538 : RT @tdrclaudio: Willy è morto di botte per salvare un suo amico’ieri 400 ragazzi a Roma si sono dati appuntamento per una rissa. Ma il prob… - BarbieRapetz1 : RT @Umberto_Rapetto: ??????? 70MILA AGENTI TI IMPEDIRANNO DI MUOVERTI DURANTE LE FESTE, MA A ROMA POTRAI SVAGARTI CON UNA RISSA ALLA TERRAZZA… - mario_bontempo : RT @tdrclaudio: Willy è morto di botte per salvare un suo amico’ieri 400 ragazzi a Roma si sono dati appuntamento per una rissa. Ma il prob… -