Roma | maxi rissa al Pincio | identificato il ragazzo aggredito

repubblica : Roma, ore 17 maxi assembramento con rissa tra il Pincio e piazza del Popolo - pdnetwork : Roma, Parioli. In venti, dopo aver creato un maxi assembramento senza mascherine, hanno aggredito due agenti della… - darioruffino : Rissa al Pincio, teenager convocati sulle chat: caccia ai registi del maxi-assembramento a rischio Covid - AnsaRomaLazio : Maxi rissa a Roma: identificato il ragazzo aggredito. Si stringe cerchio attorno ad aggressori, rischiano denuncia… - Luca_Arioli : RT @Luca_Arioli: Dopo maxi rissa avvenuta in Piazza del Popolo a Roma che ha coinvolto centinaia di ragazzi tra 14 e 18 anni è iniziato sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi

Ascoltati altri testimoni per risalire alla loro identità: sarebbero almeno due. Per gli investigatori, il ragazzino conosceva i suoi aggressori con i quali non si sarebbe dato appuntamento al Pincio ...Un ragazzo di 14 anni si è presentato dai carabinieri della stazione Roma Centro per sporgere denuncia contro due coetanei che gli hanno spaccato il naso ...