Roma 30enne minaccia il suicidio dal cornicione della finestra | salvato dalla Polizia di Stato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un uomo di trent’anni oggi hato ildel proprio appartamento: per fortuna èin tempo. Gli agentiSezione Volanti, del I Distretto Trevi e del commissariato Viminale sono intervenuti per aiutare un uomo che suldi un’abitazione al 4° piano di uno stabileva il. La segnalazione è giunta alla sala operativaQuestura, e riguardava proprio un tentatodi un uomo che urlava frasi in lingua inglese. Leggi anche:. Viene investita per strada ma Maria non ce la fa: l’appello del figlio sui social Giunti sul posto, diversi passanti ...