Roberto Burioni: "Mangiare insieme è un alto fattore di rischio. Il pericolo non è passato" (Di lunedì 7 dicembre 2020) “C’è un altro fattore di rischio: quando mangiamo insieme. Quando noi mangiamo non portiamo ovviamente la mascherina, e siamo in uno spazio chiuso. Quando noi mangiamo noi parliamo e siamo vicini, perché siamo seduti allo stesso tavolo”. Roberto Burioni a “Che tempo che fa” in onda su Rai 3 parla dei rischi che derivano dalla convivialità, nella trasmissione del covid.Il virologo cita due esempi, quello di un matrimonio negli Stati Uniti e a Pavia: in entrambi i casi, i pranzi hanno dato vita a focolai, causando anche morti per il virus. “Dobbiamo stare attenti”, dice Burioni, “Non servono bugie tranquillizzanti.Il pericolo non è passato. Il virus è un nemico vile, uccide le persone alle quali vogliamo bene, sfruttando la nostra voglia di stare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) “C’è un altrodi: quando mangiamo. Quando noi mangiamo non portiamo ovviamente la mascherina, e siamo in uno spazio chiuso. Quando noi mangiamo noi parliamo e siamo vicini, perché siamo seduti allo stesso tavolo”.a “Che tempo che fa” in onda su Rai 3 parla dei rischi che derivano dalla convivialità, nella trasmissione del covid.Il virologo cita due esempi, quello di un matrimonio negli Stati Uniti e a Pavia: in entrambi i casi, i pranzi hanno dato vita a focolai, causando anche morti per il virus. “Dobbiamo stare attenti”, dice, “Non servono bugie tranquillizzanti.Ilnon è. Il virus è un nemico vile, uccide le persone alle quali vogliamo bene, sfruttando la nostra voglia di stare ...

Nicola_Firenze : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'Mangiare insieme è un alto fattore di rischio. Il pericolo non è passato' - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Mangiare insieme è un alto fattore di rischio. Il pericolo non è passato' - SandroBonomi2 : @LeoImperatore @RobertoBurioni Roberto Burioni da Anni spiega stupendamente e semplicemente come stanno le cose. Un… - SandroBonomi2 : @marcodemeu Non mi considero un radical chic. Guardò Fazio anche perché fa in gran parte servizio pubblico. Ieri se… - CorriereUmbria : Covid, Roberto Burioni: 'Iniziare vaccino subito dopo l'approvazione. Non bisogna fermarsi nemmeno nella notte di C… -