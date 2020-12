Rivolta Carmignani | l’eccellenza italiana che rende speciali le nostre case

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Mai come in questo ultimo anno abbiamo apprezzato la vita tra le mura domestiche e l’importanza di circondarsi di piccoli lussi che abbelliscano la nostra casa. Grazie ad aziende come Rivolta Carmignani, storica eccellenza italiana nel settore della biancheria di pregio, abbiamo la possibilità di rendere i nostri spazi più accoglienti, le nostre stanze più preziose, un po’ come se fossimo in un hotel a 5 stelle.