Ritorno in classe il 7 gennaio, la preside del Mamiani di Roma: “Da risolvere il problema dei banchi, su 350 richiesti, solo 150 sono arrivati” (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Noi siamo pronti ad accogliere il 75% degli studenti in presenza. Dobbiamo risolvere ancora il problema dei banchi. Su 350 ordinati ne abbiamo ricevuti solo 150 e ci auguriamo arrivino per tempo. Di certo non possiamo mettere i ragazzi appiccicati uno con l'altro, nonostante l'uso obbligatorio delle mascherine". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Noi siamo pronti ad accogliere il 75% degli studenti in presenza. Dobbiamoancora ildei. Su 350 ordinati ne abbiamo ricevuti150 e ci auguriamo arrivino per tempo. Di certo non possiamo mettere i ragazzi appiccicati uno con l'altro, nonostante l'uso obbligatorio delle mascherine". L'articolo .

OzzyPierluigi : @EmilianaCarifi Se bastasse non rubare per esser capaci di governare un paese potrebbe farlo chiunque. Poi la class… - ossijgeno : Sono l'unica che a gennaio con il ritorno in classe si troverà completamente sommersa dalla merda? - infoitsalute : Scuola, il Tar: legittimo lo stop al ritorno in classe per le scuole medie in Piemonte - NIrpinia : «La scuola non è pronta a ripartire». ‘L’Irpinia è adesso’: governo in panne - LGianky69 : @TecnicaScuola Spero che l'unità di crisi insieme ai prefetti e alla regione prendano decisioni responsabili.Razion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe Scuola, ritorno in classe il 7 gennaio, ma Azzolina chiede riduzione Dad per le superiori a dicembre Fanpage.it Barcellona: Coutinho vuole rimanere in blaugrana

Philippe Coutinho, vecchia conoscenza del calcio italiano per avere militato nelle fila dell’Inter, dopo due anni al Bayern Monaco ha fatto ritorno al Barcellona. Il classe 1992 non vuole sentire parl ...

Torino, "Se i presidi rifiutano l'ingresso alle 10, si continuerà con la Dad"

Manca un mese al ritorno (parziale) degli studenti delle superiori in classe, ma già si annuncia il caos. La Regione ha abbozzato un piano che ha come cardine - oltre all'aumento del numero dei mezzi ...

Philippe Coutinho, vecchia conoscenza del calcio italiano per avere militato nelle fila dell’Inter, dopo due anni al Bayern Monaco ha fatto ritorno al Barcellona. Il classe 1992 non vuole sentire parl ...Manca un mese al ritorno (parziale) degli studenti delle superiori in classe, ma già si annuncia il caos. La Regione ha abbozzato un piano che ha come cardine - oltre all'aumento del numero dei mezzi ...