Rissa al Pincio | “mai visti tanti idioti tutti insieme | e le ragazze poi…” VIDEO

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Maxia Roma sabato pomeriggio. Un testimone racconta le immagini del degrado giovanile capitolino. Botte e ignoranza. “Non ho mai visto, e quello che mi ha fatto più male è stato vedere come lesi divertissero di fronte alle botte tra ragazzi”. Paolo (nome di fantasia) è un volontario della Caritas, si trovava in zona perché avrebbe dovuto portare delle coperte ai senzatetto. “Non scrivete il mio vero nome perché questi sono talmente ignoranti che poi mi vengono a prendere sul luogo di lavoro, e io ho due figlie piccole”. Paolo racconta di minuti interminabili di follia: le bestemmie vomitate da ragazzine di 15 anni, le botte per futili motivi, le mascherine abbassate, i telefonini in mano a ragazzi che invece di sedare la ...