Rinnovo contratti PA, Sindacati tirano dritto: sciopero confermato (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Alta tensione tra Governo e Sindacati sul Rinnovo dei contratti pubblici. Manca il bersaglio (per ora) la convocazione della Ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, per giovedì 10 dicembre. "La mobilitazione dei lavoratori pubblici in programma mercoledì 9 dicembre "allo stato attuale" è confermata, "anche perchè dalle dichiarazioni fatte mi pare che le risorse rimangano quelle già stanziate". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a Rainews 24 aggiungendo che "il Governo, se avesse voluto, avrebbe potuto convocarci prima, oggi. Di solito convochi prima. Non so cosa succederà nelle prossime ore. Mi limito ad osservare che la convocazione viene dal Ministro, che sicuramente è un fatto importante, ma non della Presidenza del Consiglio con cui avevamo discusso 15-20 giorni fa". A vuoto, dunque, ...

