Rientro a scuola | assessore Basilicata | 17milioni di euro per organici e solo 600mila per trasporti

"Partiamo da un dato: per questa emergenza sanitaria il governo nazionale ha destinato ad oggi alla Basilicata 17 milioni di euro per l'implementazione degli organici nelle scuole e soli 600 mila euro sul potenziamento del trasporto di linea, ai quali attendiamo ancora che si aggiungano gli ulteriori 600 mila del secondo riparto promessi dal Mit nell'accordo con le Regioni del 31 agosto. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Rientro a scuola, piano del Viminale: se Prefetti e Regioni non decidono comunque si torna in classe il 7 gennaio La Tecnica della Scuola Coronavirus e scuola, il piano della Azzolina: “Lezioni anche il pomeriggio e di sabato”. Ipotesi lezioni fino a luglio?

“ Dal 7 gennaio – ha dichiarato la Azzolina – si tornerà alle lezioni in classe, con le superiori al 75% e il restante 25% in home schooling. A scuola anche il sabato? In molte scuole ci si va già, so ...

Civita, rimangono chiuse scuole e uffici. Il sindaco: “chi rientra faccia il tampone”

Il sindaco di Civita dispone la chiusura delle scuole e degli uffici comunali fino all'8 gennaio e invita -chi rientra nel Comune - a fare il tampone ...

