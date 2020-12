Riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno a Napoli con Hugo Maradona supporter d’eccezione

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) NAPOLI – La Campania in zona arancione ha consentito anche agli artigiani di San Gregorio Armeno di riaprire le loro storiche botteghe nel cuore del centro storico di Napoli. Saracinesche alzate da questa mattina nell’antica via dei presepi con un supporter d’eccezione, Hugo Maradona, il fratello del campione argentino scomparso lo scorso 25 novembre. “È la prima volta che esco di casa da quando Diego è scomparso – ha ricordato Hugo – ma l’ho fatto per dare una mano a questi commercianti. Tagliare il nastro in occasione della riapertura significa tanto, ogni giorno l’amore tra mio fratello e Napoli sembra sempre più forte. Questa città ha fatto sentire tutto il suo calore, dimostrando quanto amava Diego. Ringrazio la città a nome di mio fratello perché queste manifestazioni d’amore mostrano tutto quello che lui ha fatto per Napoli, ma anche quanto Napoli ha fatto per lui”.