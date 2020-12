Riapertura Scuole a Gennaio, Miozzo è Poco Convinto: Siamo Molto Indietro Rispetto ad Altri Paesi Europei (Di lunedì 7 dicembre 2020) Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, è preoccupato dai comportamenti che si potrebbero verificare durante le festività natalizie, capaci di portare a conseguenze disastrose. “Servono controlli rigidi e segnali importanti” dichiara a “Il Messaggero”. Infatti, se in genere la popolazione rispetta le norme vigenti, “ci sono i soliti furbetti”. In merito alla scuola afferma: “Ritengo che Leggi su youreduaction (Di lunedì 7 dicembre 2020) Agostino, coordinatore del Cts, è preoccupato dai comportamenti che si potrebbero verificare durante le festività natalizie, capaci di portare a conseguenze disastrose. “Servono controlli rigidi e segnali importanti” dichiara a “Il Messaggero”. Infatti, se in genere la popolazione rispetta le norme vigenti, “ci sono i soliti furbetti”. In merito alla scuola afferma: “Ritengo che

