Revenge porn, una vittima:«Ero giudicata male da tutto il paese» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo il caso della maestra di Torino costretta a licenziarsi dopo che il suo ex aveva diffuso sue immagini hard, nel nostro Paese si è scoperchiato un nuovo vaso di Pandora. Quelle delle tantissime donne che ogni giorno sono vittime di revenge porn. E hanno paura, spesso, di parlarne perché temono di non essere credute, piuttosto giudicate. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo il caso della maestra di Torino costretta a licenziarsi dopo che il suo ex aveva diffuso sue immagini hard, nel nostro Paese si è scoperchiato un nuovo vaso di Pandora. Quelle delle tantissime donne che ogni giorno sono vittime di revenge porn. E hanno paura, spesso, di parlarne perché temono di non essere credute, piuttosto giudicate.

pisco_luisa : RT @ClaMarchisio8: Giusto per chiarire la questione: - 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revenge porn. - Il revenge porn è… - Ambra252 : RT @ClaMarchisio8: Giusto per chiarire la questione: - 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revenge porn. - Il revenge porn è… - LadyDarcy_ : RT @ClaMarchisio8: Giusto per chiarire la questione: - 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revenge porn. - Il revenge porn è… - AlexEm1983 : RT @ClaMarchisio8: Giusto per chiarire la questione: - 'Il video hard della maestra' in realtà si chiama revenge porn. - Il revenge porn è… - italianprgrmmr : Trovata nuova chat telegram con Revenge Porn - oltre 66mila iscritti - @poliziadistato @_Carabinieri_ -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn Victim Blaming: perché la vittima viene colpevolizzata? Vanity Fair Italia Victim Blaming: perché la vittima viene colpevolizzata?

Spesso le donne vittime di violenza vengono (anche solo in parte) colpevolizzate. Persino da altre donne. Ecco perché e come contrastare questo fenomeno ...

Guendalina Tavassi, video rubati: nuovi drammatici sviluppi

Prima del caso Tavassi era stata la volta della maestra d’asilo licenziata perché l’ex fidanzato aveva pubblicato video hard. I vip ed il revenge porn: Ferragni e Marchisio. Il tema… Leggi ...

Spesso le donne vittime di violenza vengono (anche solo in parte) colpevolizzate. Persino da altre donne. Ecco perché e come contrastare questo fenomeno ...Prima del caso Tavassi era stata la volta della maestra d’asilo licenziata perché l’ex fidanzato aveva pubblicato video hard. I vip ed il revenge porn: Ferragni e Marchisio. Il tema… Leggi ...