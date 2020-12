Rete viaria, il MIT autorizza richiesta di finanziamento della provincia di Caserta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE stata autorizzata dal MIT la richiesta di finanziamento della provincia di Caserta, per complessivi euro 1.638.557,02, quale “programma annualità 2020-2024”, da destinare a interventi di manutenzione straordinaria sui ponti e cavalcavia delle Rete viaria provinciale, risultata conforme alle previsioni del D.M. n. 224 del 29/05/2020 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art.1, comma 95 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, rientrante nel finanziamento destinato a interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della Rete viaria di province e città metropolitane”. Il programma prevede i seguenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE statata dal MIT ladidi, per complessivi euro 1.638.557,02, quale “programma annualità 2020-2024”, da destinare a interventi di manutenzione straordinaria sui ponti e cavalcavia dellele, risultata conforme alle previsioni del D.M. n. 224 del 29/05/2020 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art.1, comma 95Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, rientrante neldestinato a interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzionedi province e città metropolitane”. Il programma prevede i seguenti ...

