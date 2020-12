Report, anticipazioni stasera 7 dicembre 2020: dall’estrema destra al Covid-19 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa sera, 7 dicembre 2020, torna su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 una nuova puntata di Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Il programma come sempre porterà nelle case degli italiani diverse inchieste che affronteranno temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia. I servizi di questa sera sono: “Cinquanta sfumature di nero” di Giorgio Mottola, “La consapevole foglia di fico 2” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, “I vicini di casa” di Daniele Autieri, “Baby Youtuber” di Giuliano Marrucci e infine “Fuochi fatui” di Chiara De Luca. Gli argomenti trattati dunque saranno diversi: dall’estrema destra al Covid-19. Leggi anche –> Sigfrido Ranucci, chi è il conduttore di “Report”: carriera e vita ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa sera, 7, torna su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 una nuova puntata di, condotta da Sigfrido Ranucci. Il programma come sempre porterà nelle case degli italiani diverse inchieste che affronteranno temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia. I servizi di questa sera sono: “Cinquanta sfumature di nero” di Giorgio Mottola, “La consapevole foglia di fico 2” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, “I vicini di casa” di Daniele Autieri, “Baby Youtuber” di Giuliano Marrucci e infine “Fuochi fatui” di Chiara De Luca. Gli argomenti trattati dunque saranno diversi:al-19. Leggi anche –> Sigfrido Ranucci, chi è il conduttore di “”: carriera e vita ...

angeloSica1965 : Oggi Report indaga sui presunti rapporti tra alcuni esponenti di Fratelli d’Italia e la criminalità. Io sarò davant… - grandehermano1 : RT @AntoTavolieri: Stesera l'attenzione di #Report su #fratelliditalia Non mancate all'appuntamento. - AntoTavolieri : Stesera l'attenzione di #Report su #fratelliditalia Non mancate all'appuntamento. - EBamusement : @GiorgiaMeloni Rai3 le inchieste di Report: le anticipazioni - Si parte da “Cinquanta sfumature di nero” di Giorgio… - EBamusement : @dorinileonardo Stasera in tv, 7 dicembre, su Rai3 le inchieste di Report: le anticipazioni - Si parte da “Cinquant… -