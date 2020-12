Rennes-Siviglia | Lopetegui | “Che emozione la Champions League Infortuni e Turnover forzato? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di martedì 8 dicembre 2020) Parla Julen.L'allenatore del, ex tecnico di Real Madrid e selezionatore della Spagna, intervenuto in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione della squadra andalusa, alla vigilia della gara dicontro il."Lada un'unica e quando suona la sua musica, tutti devono essere preparati e con le orecchie rigide. Lo stesso fanno gli avversari di turno. Nonostante le cose non siano andate come si aspettavano, iluna delle migliori squadre della Ligue1 della scorsa stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo e mostrare il nostro valore, sfoggiando una buona prestazione, contro un avversario che ci chiederà di dare tanto in campo".Lazio-Brugge: sarà Cakir ...