Regina Elisabetta 'in fila' per vaccino Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Regina Elisabetta, nelle prossime settimane, seguendo le linee guida del Governo britannico, si sottoporrà insieme a suo marito, il Principe Filippo, al vaccino Covid. Ecco quando accadrà. Il vaccino Covid per la Regina Elisabetta e il Principe Filippo La Regina Elisabetta II e suo marito il Principe Filippo, rispettivamente 94 e 99 anni, come L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

