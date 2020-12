Regali di Natale economici: 10 consigli per stupire tutti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Natale e Covid? Un binomio al quale non eravamo abituati ma che per le feste che verranno dovremo imparare a coniugare. Anche dal punto di vista dei doni. Di belli e a poco prezzo ce ne sono… Basta un po’ di fantasia. Foto © PixabayRegali in tempo di coronavirus. Quasi un eufemismo se si pensa al difficilissimo periodo economico vissuto finora. E che in grande parte si continua a vivere. Anche per questo, per non rinunciare la “tradizionale scambio dei doni”, può essere utile andare a scandagliare l’originalità più che l’esclusività. In sostanza, prezzi più bassi ma più voglia di stupire. Un connubio che non è detto sia difficile da realizzare. Puntare sull’utile più che sul dilettevole. E questa può essere già la strada giusta. Senza distinzioni di sorta: che il destinatario del dono sia una donna o un uomo, ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)e Covid? Un binomio al quale non eravamo abituati ma che per le feste che verranno dovremo imparare a coniugare. Anche dal punto di vista dei doni. Di belli e a poco prezzo ce ne sono… Basta un po’ di fantasia. Foto © Pixabayin tempo di coronavirus. Quasi un eufemismo se si pensa al difficilissimo periodo economico vissuto finora. E che in grande parte si continua a vivere. Anche per questo, per non rinunciare la “tradizionale scambio dei doni”, può essere utile andare a scandagliare l’originalità più che l’esclusività. In sostanza, prezzi più bassi ma più voglia di. Un connubio che non è detto sia difficile da realizzare. Puntare sull’utile più che sul dilettevole. E questa può essere già la strada giusta. Senza distinzioni di sorta: che il destinatario del dono sia una donna o un uomo, ...

