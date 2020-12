Recupero Lezioni in Estate, Azzolina: Possibile Allungare il Calendario ma Le Scuole non Possono Rimanere Aperte (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel corso del programma “L’Aria di Domenica”, la Ministra Azzolina risponde ad alcune domande sul Recupero delle Lezioni. Alla domanda sull’allungamento del Calendario scolastico, Azzolina risponde: “E’ una proposta che il ministero dell’Istruzione ha fatto alle Regioni in questi giorni”. “E’ Possibile Allungare il Calendario se si sono perse delle Lezioni. Ovviamente dobbiamo considerare che Leggi su youreduaction (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel corso del programma “L’Aria di Domenica”, la Ministrarisponde ad alcune domande suldelle. Alla domanda sull’allungamento delscolastico,risponde: “E’ una proposta che il ministero dell’Istruzione ha fatto alle Regioni in questi giorni”. “E’ilse si sono perse delle. Ovviamente dobbiamo considerare che

