Recovery Plan | pronta la bozza | meno tasse per il ceto medio | 74 miliardi al settore green | 48 al digitale

E' sicuramente la gestione del Recovery Fund, ossia l'ammontare di risorse messe a disposizione dall'Unione Europea per permettere ai paesi maggiormente colpiti dal coronavirus di "rimettersi in carreggiata" la questione politica del momento. All'interno della maggioranza infatti è molto divisa sul come sfruttare al meglio delle risorse, al punto da far vacillare il delicato equilibrio tra le varie fazioni politiche. Nonostante sia una questione aperta da diversi mesi, la divisione delle risorse ha preso una forma concreta solo nelle ultime ore. La somma relativa al nostro paese che fa parte del Recovery Fund ammonta a 196 miliardi di euro e secondo la bozza rilevata da ANSA dividerebbe l'ammontare nel seguente modo: 48,7 miliardi per digitalizzazione

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, giù le tasse al ceto medio. Pil salirà del 2,3%. Conte conferma cabina di regia dei manager la Repubblica Conte “Nel Recovery Plan 9 miliardi per la sanità”

Al capitolo salute, secondo la bozza del piano, sono destinati 9 miliardi, mentre il capitolo di spesa più importante, quello sulla transizione green, prevede un investimento di 80 miliardi, pari al 4 ...

“La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese positiva al Covid”: sospeso il Consiglio dei ministri sul Recovery plan

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, secondo quanto riportato da Adnkronos e Agi, è risultata positiva al coronavirus. Per questo motivo, il Consiglio dei ministri in corso da stamattina sul Re ...

