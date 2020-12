Recovery plan, nella bozza 9 miliardi per la sanità e 17 per la parità di genere. Giù le tasse per il ceto medio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri è stato sospeso a causa della notizia di Lamorgese positiva, ma è già cominciata a circolare la bozza del Recovery plan. Si tratta di un documento di 125 pagine ed è diviso in quattro parti. Il testo, studiato per il cosiddetto Piano di ripresa e resilienza del Paese e che farà da cuscinetto alla crisi creata dal Coronavirus, traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti, l’attuazione e il monitoraggio del piano e la valutazione dell’impatto economico. Le riforme e gli investimenti mirano a «una transizione green, smart and healthy». Nello specifico, le misure riguarderanno la riforma della giustizia; digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca, parità di ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri è stato sospeso a causa della notizia di Lamorgese positiva, ma è già cominciata a circolare ladel. Si tratta di un documento di 125 pagine ed è diviso in quattro parti. Il testo, studiato per il cosiddetto Piano di ripresa e resilienza del Paese e che farà da cuscinetto alla crisi creata dal Coronavirus, traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti, l’attuazione e il monitoraggio del piano e la valutazione dell’impatto economico. Le riforme e gli investimenti mirano a «una transizione green, smart and healthy». Nello specifico, le misure riguarderanno la riforma della giustizia; digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca,di ...

