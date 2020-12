Recovery Plan, Mentana e la lettera ai leader politici: «Unica questione i soldi dell’armatore» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ancora una volta il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ha scelto di affidare ai social il suo pensiero. Il noto giornalista ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale una lettera aperta indirizzata ai leader politici: «Cari Vito Crimi, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Roberto Speranza, Emma Bonino, Carlo Calenda, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni», ha esordito il 65enne milanese. «Mi rivolgo a voi perché siete i leader delle forze politiche rappresentate in parlamento (e i primi quattro di quelle che sorreggono il governo). Da cittadino, prima ancora che da giornalista con responsabilità editoriali vorrei trasmettervi il mio profondo sconcerto e la mia preoccupazione per quello che non sta accadendo», ha proseguito l’autore tv. leggi anche —> Covid, il bollettino di oggi: 18.887 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ancora una volta il direttore del Tg di La7 Enricoha scelto di affidare ai social il suo pensiero. Il noto giornalista ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale unaaperta indirizzata ai: «Cari Vito Crimi, Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Roberto Speranza, Emma Bonino, Carlo Calenda, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni», ha esordito il 65enne milanese. «Mi rivolgo a voi perché siete idelle forze politiche rappresentate in parlamento (e i primi quattro di quelle che sorreggono il governo). Da cittadino, prima ancora che da giornalista con responsabilità editoriali vorrei trasmettervi il mio profondo sconcerto e la mia preoccupazione per quello che non sta accadendo», ha proseguito l’autore tv. leggi anche —> Covid, il bollettino di oggi: 18.887 ...

