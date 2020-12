Recovery plan, ecco la bozza del governo. Ma Italia viva non ci sta (Di martedì 8 dicembre 2020) Oggi nuovo Consiglio dei ministri, Conte pensa a un decreto. Al green 74 miliardi, 48 al digitale e giù le tasse per i ceti medi. Alle Infrastrutture 27,7 miliardi, di cui 23,6 per l’alta velocità ferroviaria e la manutenzione stradale 4.0 Leggi su corriere (Di martedì 8 dicembre 2020) Oggi nuovo Consiglio dei ministri, Conte pensa a un decreto. Al green 74 miliardi, 48 al digitale e giù le tasse per i ceti medi. Alle Infrastrutture 27,7 miliardi, di cui 23,6 per l’alta velocità ferroviaria e la manutenzione stradale 4.0

Avvenire_Nei : Intervista @TeresaBellanova: ho chiesto le carte del Recovery plan, non ho ricevuto un rigo - petergomezblog : Recovery plan, la bozza su fondi e governance: 70 miliardi al green e 48 al digitale. Conte: “Via gli ostacoli che… - ilfoglio_it : Anche i populisti italiani dovrebbero capire che con l'opposizione del duo di Visegrád non è in gioco solo il futur… - lalojimjuarez : RT @Corriere: Recovery plan, ecco la bozza del governo. Ma Italia Viva non ci sta - cilento_news24 : Il Sole24h - Bozza Recovery Plan da 196 miliardi:?dal Green al digitale, come sarà distribuita la torta… -