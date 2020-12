Recovery Plan da 196 miliardi: tensioni nella maggioranza sulla governance che dovrà gestire le risorse (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Ammontano a 196 miliardi di euro le risorse che, stando a una serie di slide contenute nella bozza del Recovery Plan all'esame del Consiglio dei ministri, andrebbero a finanziare il piano di rilancio dell'economia italiana attraverso i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. I 196 miliardi saranno così ripartiti: 48,7 andranno alla digitalizzazione e innovazione, 74,3 alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, 27,7 al settore infrastrutture per una mobilità sostenibile, 19,2 all'istruzione e ricerca, 17,1 alla parità di genere, 9 alla sanità. La bozza all'esame del Cdm prevede che, sull'attuazione del Piano di Ripartenza e Resilienza vigilerà, "con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, composto da Presidente del Consiglio, ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Ammontano a 196di euro leche, stando a una serie di slide contenutebozza delall'esame del Consiglio dei ministri, andrebbero a finanziare il piano di rilancio dell'economia italiana attraverso i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. I 196saranno così ripartiti: 48,7 andranno alla digitalizzazione e innovazione, 74,3 alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, 27,7 al settore infrastrutture per una mobilità sostenibile, 19,2 all'istruzione e ricerca, 17,1 alla parità di genere, 9 alla sanità. La bozza all'esame del Cdm prevede che, sull'attuazione del Piano di Ripartenza e Resilienza vigilerà, "con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo un Comitato esecutivo, composto da Presidente del Consiglio, ...

