Recovery plan da 196 miliardi, sul Green le maggiori risorse. La bozza in Cdm (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vale complessivamente 196 miliardi di euro il Recovery plan del Governo italiano. Sulla bozza del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che è allo studio del Consiglio dei ministri, su cui c'è una forte turbolenza nella maggioranza, sono divise le risorse europee per le sei macro-aree di riferimento. La maggior parte dei fondi è destinato al Green, l'area "rivoluzione verde e transizione ecologica", con 74,3 miliardi. Sono previsti per la digitalizzazione e innovazione 48,7 miliardi, per il settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7 miliardi, per istruzione e ricerca 19,2 miliardi, sulla Parità di genere su 17,1 miliardi, sulla sanità 9 miliardi.

