Recovery Plan da 196 miliardi 74,3 vanno al Green, 9 alla Sanità (Di lunedì 7 dicembre 2020) CDM IN CORSO, SULLA GOVERNANCE PROBAILE NUOVA RIUNIONE MERCOLEDI'/ Recovery Plan da 196 miliardi di cui 74,3 miliardi destinati al Green New Deal e alla transizione ecologica, mentre 48,7 miliardi andrebbero a "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", 27,7 miliardi a "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", 19,2 miliardi a "Istruzione e ricerca", 17,1 miliardi a "Parità di genere, coesione sociale e territoriale", 9 miliardi alla Salute. E' la bozza del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 dicembre 2020) CDM IN CORSO, SULLA GOVERNANCE PROBAILE NUOVA RIUNIONE MERCOLEDI'/da 196di cui 74,3destinati alNew Deal etransizione ecologica, mentre 48,7andrebbero a "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", 27,7a "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", 19,2a "Istruzione e ricerca", 17,1a "Parità di genere, coesione sociale e territoriale", 9Salute. E' la bozza del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" Segui su affaritaliani.it

