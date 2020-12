Recovery Plan da 196 miliardi: 74,3 all'economia green, 48,7 al digitale e innovazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Ammontano a 196 miliardi di euro le risorse che, stando a una serie di slide contenute nella bozza del Recovery Plan all'esame del Consiglio dei ministri, andrebbero a finanziare il piano di rilancio dell'economia italiana attraverso i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. I 196 miliardi saranno così ripartiti: 48,7 andranno alla digitalizzazione e innovazione, 74,3 alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, 27,7 al settore infrastrutture per una mobilità sostenibile, 19,2 all'istruzione e ricerca, 17,1 alla parità di genere, 9 alla sanità. Intorno alle 14,30 la riunione del Cdm è stata sospesa. Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Ammontano a 196di euro le risorse che, stando a una serie di slide contenute nella bozza delall'esame del Consiglio dei ministri, andrebbero a finanziare il piano di rilancio dell'italiana attraverso i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. I 196saranno così ripartiti: 48,7 andranno alla digitalizzazione e, 74,3 alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, 27,7 al settore infrastrutture per una mobilità sostenibile, 19,2 all'istruzione e ricerca, 17,1 alla parità di genere, 9 alla sanità. Intorno alle 14,30 la riunione del Cdm è stata sospesa.

ROMA, 07 DIC - Ammontano a 196 miliardi le risorse che, secondo la bozza del Recovery plan visionata dall'Ansa - testo sul quale non c'è ancora il via libera del Cdm - il governo metterà per le sei ma ...

Le linee guida del Recovery plan italiano “sono coerenti con l’impostazione Ue ma non abbiamo ricevuto ancora il piano, il governo comincerà a discuterlo oggi a Roma quindi ci potremo pronunciare su a ...

