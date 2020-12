Recovery Plan: CdM terminato, ministra Lamorgese positiva al Covid-19 (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri che stava discutendo della bozza di aggiornamento del Recovery Plan e della sua struttura di governance è stato sospeso dopo che la ministra dell’Interno Luciano Lamorgese ha appreso di essere risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la ministra aveva effettuato il test questa mattina presso gli uffici del ministero dell’Interno. Il Consiglio dei ministri era stato già sospeso in tarda mattinata ed era ripreso nel primo pomeriggio per essere di nuovo sospeso dopo mezz’ora, quando la ministra Lamorgese ha abbandonato la riunione una volta appresa della positività al virus. Secondo quanto riportano diverse testate ora tutti i ministri presenti saranno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri che stava discutendo della bozza di aggiornamento dele della sua struttura di governance è stato sospeso dopo che ladell’Interno Lucianoha appreso di essere risultataal-19. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, laaveva effettuato il test questa mattina presso gli uffici del ministero dell’Interno. Il Consiglio dei ministri era stato già sospeso in tarda mattinata ed era ripreso nel primo pomeriggio per essere di nuovo sospeso dopo mezz’ora, quando laha abbandonato la riunione una volta appresa della positività al virus. Secondo quanto riportano diverse testate ora tutti i ministri presenti saranno ...

Duro attacco di Italia Viva che contesta "strutture parallele" e accusa Conte di volere "i pieni poteri negati a Salvini". Nella bozza prime ripartizioni: quasi la metà delle risorse all'area green e ...

Conte “Nel Recovery Plan 9 miliardi per la sanità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano contribuirà, insieme alle altre azioni del governo già intraprese, a rafforzare la nostra sanità, così duramente colpita dalla pandemia, per tutelare la salute di tutti. D ...

