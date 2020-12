Recovery Fund, slitta il Consiglio dei Ministri: Italia Viva pronta a staccare la spina al Goveno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cresce la tensione all’interno della Maggioranza. Nella notte, Ettore Rosato e Maria Elena Boschi – capigruppo di Italia Viva – hanno abbandonato il vertice che doveva aprire la strada al Consiglio dei Ministri sul Recovery Fund previsto – e poi rinviato – per questa mattina alle 9. Una settimana cruciale che si apre in salita L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cresce la tensione all’interno della Maggioranza. Nella notte, Ettore Rosato e Maria Elena Boschi – capigruppo di– hanno abbandonato il vertice che doveva aprire la strada aldeisulprevisto – e poi rinviato – per questa mattina alle 9. Una settimana cruciale che si apre in salita L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund, come funzionano le cabine di regia di Francia e Spagna per la gestione dei finanziamenti Il Fatto Quotidiano Ue: Cdm su Recovery di nuovo sospeso

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Un Cdm a singhiozzo quello in corso a Palazzo Chigi sul Recovery Fund. Iniziato poco prima delle 13 con un ritardo di quasi due ore, è stato sospeso per ben due volte. Nella ...

Zingaretti, Di Maio e Renzi: il terzetto dello ZDR si lancia nella scalata alla piramide

Mentre Conte immagina strutture proto-egizie per gestire il Recovery fund, i leader di Pd, M5S e IV lavorano per un nuovo equibrio. Per controllare il premier o per sostituirlo: sul piatto ci sono la ...

