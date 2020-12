Recovery Fund, Renzi “Conte si fermi, basta metodi sprezzanti” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Recovery è l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all'improvviso, dopo tante dirette Facebook, in una intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto e che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano La Repubblica.“Del merito non sappiamo niente. Sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante: è sbagliato – aggiunge -. Noi siamo contrari a sovrastrutture di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all'improvviso, dopo tante dirette Facebook, in una intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto e che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo, in un'intervista al quotidiano La Repubblica.“Del merito non sappiamo niente. Sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante: è sbagliato – aggiunge -. Noi siamo contrari a sovrastrutture di ...

