Recovery Fund: Ferrieri (Angi), revisione normativa startup passo necessario per innovazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) La revisione della normativa sulle startup in Italia “e’ un passo necessario per lo sviluppo e la crescita dell’ecosistema dell’innovazione. Gli strumenti emergenziali messi in campo dal governo sono un primo passo, ma si puo’ fare di piu'”. Lo afferma, nel corso di Tg2Italia, il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori (Angi), Gabriele Ferrieri. “L’Angi – aggiunge – promuovera’ nei prossimi mesi proposte per il miglioramento degli strumenti a disposizione del decisore pubblico per l’innovazione e il digitale. Le startup sono un tassello fondamentale di una politica industriale robusta. Il Recovery Plan potra’, infine, essere pilastro di questo nuovo paradigma economico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladellasullein Italia “e’ unper lo sviluppo e la crescita dell’ecosistema dell’innovazione. Gli strumenti emergenziali messi in campo dal governo sono un primo, ma si puo’ fare di piu'”. Lo afferma, nel corso di Tg2Italia, il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori (), Gabriele. “L’– aggiunge – promuovera’ nei prossimi mesi proposte per il miglioramento degli strumenti a disposizione del decisore pubblico per l’innovazione e il digitale. Lesono un tassello fondamentale di una politica industriale robusta. IlPlan potra’, infine, essere pilastro di questo nuovo paradigma economico ...

marattin : Il vero strumento con cui l’Europa ci mette condizionalita’ e ci obbliga a riforme è il Recovery Fund. Quello che t… - AlbertoBagnai : L’uomo è fabbro del proprio destino. Sergio è fabbrino, e si vede: - CottarelliCPI : Dopo aver partecipato oggi pomeriggio al webinar Donne per la salvezza organizzato da Half of it, mi chiedo: ma tra… - sfnlcd : RT @antoniopolito1: Alla “transizione ecologica” più di 70 miliardi del Recovery Fund e alla sanità 9? C’è qualcosa che non capisco. O che… - Phastidio : Non mi è chiaro: tagliamo le tasse col Recovery Fund, cioè con le tasse pagate dagli altri cittadini europei?… -