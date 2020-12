Record di ascolti per “Famoso” di Sfera Ebbasta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sfera Ebbasta da Record con “Famoso”: per la prima volta un intero album italiano entra nella Top 200 Global Chart di Spotify Il re delle classifiche è tornato. A 24 ore dal lancio su Spotify, ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta ha realizzato il Record italiano di ascolti di un album in un giorno con ben 16.264.218 di stream,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020)dacon: per la prima volta un intero album italiano entra nella Top 200 Global Chart di Spotify Il re delle classifiche è tornato. A 24 ore dal lancio su Spotify, ‘Famoso’ diha realizzato ilitaliano didi un album in un giorno con ben 16.264.218 di stream,… L'articolo Corriere Nazionale.

