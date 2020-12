Rassegna stampa 7 dicembre 2020 | il maltempo mette in ginocchio l’Italia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Inizia una settimana cruciale perche è alle prese con l’emergenza coronavirus. E’ entrato in vigore il nuovo Dpcm con tante regioni che hanno cambiato colore nelle ultime ore. Attenzione alta per cercare di non far impennare nuovamente la curva dei contagi. Intanto si parla anche dicon bombe d’acqua che sono esplose in alcune città italianendo in seria difficoltà tutti, senza contare i numerosi danni. Infine lo sport col Milan che mantiene la vetta e il Napoli che riesce a vincere sul campo del Crotone. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.