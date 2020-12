Rapina al campo rom: finti agenti rubano 50mila euro. 'Sapevano in quale baracca cercare' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Rapina al campo rom: i finti agenti conoscevano il luogo nei dettagli ed erano esperti Rapinatori La descrizione dell'accaduto del Messaggero citata da Today è discordante da quello che scrive l'Agi. Secondo Il Messaggero infatti, i quattro finti agenti di Polizia erano italiani e, con la scusa di dover perquisire tutto, hanno rubato sapendo ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)alrom: iconoscevano il luogo nei dettagli ed erano espertitori La descrizione dell'accaduto del Messaggero citata da Today è discordante da quello che scrive l'Agi. Secondo Il Messaggero infatti, i quattrodi Polizia erano italiani e, con la scusa di dover perquisire tutto, hanno rubato sapendo ...

Esterin62237737 : RT @Tony15989300: Roma, RAPINA in un campo nomadi, Uomini vestiti da poliziotto hanno messo a ferro e fuoco l'intero campo, si dice che il… - Tony15989300 : Roma, RAPINA in un campo nomadi, Uomini vestiti da poliziotto hanno messo a ferro e fuoco l'intero campo, si dice c… - alepertutti : Rapina in campo nomadi ? - SkyTG24 : Roma, rapina in campo nomadi: in quattro si fingono agenti - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La rapina al Campo Rom. In 4 portano via il piccolo tesoro di alcune zingare -

