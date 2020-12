Raiola: "Pogba-Manchester United, è finita. Ibrahimovic alla Juventus? Tutta la verità" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il procuratore Raiola ha parlato di Pogba al Manchester United e svelato un retroscena su Ibrahimovic alla Juventus. Leggi su 90min (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il procuratoreha parlato diale svelato un retroscena su

tuttosport : #GoldenBoy | #Raiola: '#Pogba-Manchester United: è finita' Domani su #Tuttosport in edicola l'intervista esclusiva… - GoalItalia : #Raiola sgancia la bomba su #Pogba ?? Addio al Manchester United ?? - aleJj__ : RT @_Bitw_n_10: raiola arrivando alla continassa per trattare il ritorno di Pogba alla Juve - marco_marrocco : RT @_Bitw_n_10: raiola arrivando alla continassa per trattare il ritorno di Pogba alla Juve - AntErcolano : RT @stevevicrn: Raiola ha sganciato la bomba, ragazzi Pogba no... non cominciate... con quei soldi Milinkovic-Savic tutta la vita -