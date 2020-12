Raiola mette Pogba sul mercato: Juventus, torna il tormentone? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Pogba Manchester United, addio alle porte: la Juventus ci ripensa? mercato in primo piano un’intervista di Mino Raiola che si dice certo della partenza del campione del Mondo. Quando si parla di calciomercato, il re resta Raiola. Il procuratore, tra gli altri, di Ibrahimovic, domani uscirà su Tuttosport con un’intervista fiume, nella quale parlerà in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 7 dicembre 2020)Manchester United, addio alle porte: laci ripensa?in primo piano un’intervista di Minoche si dice certo della partenza del campione del Mondo. Quando si parla di calcio, il re resta. Il procuratore, tra gli altri, di Ibrahimovic, domani uscirà su Tuttosport con un’intervista fiume, nella quale parlerà in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

